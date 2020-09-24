شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو كاندريفا يرحل عن إنتر ميلان لانتقاله لصفوف سامبدوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنطونيو كاندريفا، لاعب إنتر ميلان، مساء اليوم الخميس، رحيله عن صفوف النيراتزوري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لإنتقاله رسميا لصفوف فريق سامبدوريا.

ووجه أنطونيو كاندريفا، عبر حسابه على شبكة إنستجرام رسالة لفريقه الإيطالي السابق، قائلا: «فخور بمنح كل شيء أثناء ارتداء قميص إنتر ميلان.. شكرًا للجماهير على المودة والدعم طوال هذه السنوات».