شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يسير على خطى «كارتيرون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مع مجلس الإدارة بعدما تمسك المدرب السويسرى برغبته فى الحصول على إجازة لمدة خمسة أيام عقب مواجهة الترسانة فى الكأس الشهر المقبل، وهو الطلب الذى رفضه محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، خلال اجتماعه مع فايلر، قبل يومين، وهو ما رد عليه المدرب السويسرى أمس برفض الجلوس مجددا مع مجلس الإدارة وفوض وكيله بالجلوس مع رئيس النادى الأهلى وجدد الخطيب عرضه باستضافة الأهلى أسرة رينيه فايلر لمدة شهرين مع تعديل بنود العقد عقب انتهاء البطولة الإفريقية كما عرض رئيس النادى سفر فايلر غدا إلى سويسر لمدة خمسة أيام وليس أول شهر كما طلب فايلر حتى يحق للأهلى محاسبته حال عدم العوة قبل انتهاء عقده مع الأهلى بداية الشهر وهو ما رفضه فايلر أيضا. وأبدى مجلس الأهلى اندهاشه من إصرار فايلر على الحصول على إجازة، خاصة أنه وفقا لبنود عقده فإنه يحق له فسخ التعاقد مع الأهلى تلقائيا فى العشرة أيام الأولى من أكتوبر دون سداد شرط جزائى، ويترقب مجلس الأهلى القرار النهائى للمدرب السويسرى خلال الساعات المقبلة.

ودعا محمود الخطيب لجنة التخطيط للاجتماع خلال الساعات المقبلة لاطلاعهم على موقف فايلر لوضع السيناريوهات البديلة حال رحيله وتتجه النية إلى التفاوض مع عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، أو محمد يوسف المدير الفنى السابق لتولى قيادة الفريق فى البطولة الإفريقية، نظرا لضيق الوقت فى التعاون مع مدرب أجنبى حال رحيل فايلر.

على الجانب الآخر، أدى الفريق تدريباته أمس بدون راحة عقب مباراة الفريق مع نادى مصر التى أقيمت أمس الأول وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، وخاض اللاعبون الأساسيون مرانا استشفائيا على ملعب التتش، تحت قيادة توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من الإجهاد العضلى، وذلك استعدادا لمواجهة طنطا التى تقام السبت المقبل على استاد الأهلى بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ فى بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى

وركز رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على تدريبات الكرة فى المران ‏ وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وأجرى ‏الجهاز الفنى تقسيمة قوية فى وسط الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.‏ وخاض لاعبو الفريق الذى شاركوا فى مباراة نادى مصر، أمس، التى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة، تدريبات استشفائية، للتخلص من ‏الإجهاد العضلى.‏

وعقد المدير الفنى جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، ‏مدير الكرة بالنادى، على هامش المران ضمن جلسات الثنائى التحضيرية قبل المباريات الرسمية، للحديث ‏فى كافة الجوانب الخاصة بالجانب الإدارى.‏ وأجرى لاعبو الأهلى تحليل «رابيد تيست» قبل انطلاق المران.‏

من ناحية أخرى، خاض محمد الشناوى، حارس الفريق، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق داخل جلسة «الجيم»، ثم قام بالجرى حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية وفقا للبرنامج التدريبى الذى خاضته المجموعة التى شاركت فى مباراة الفريق، أمس، أمام نادى مصر التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة. وخاض الثنائى، مصطفى شوبير وحمزة علاء، حارسا الفريق، تدريبات قوية اشتملت على التصويب والكرات العرضية، وبعض الفقرات المتنوعة الخاصة بتدريب الحراس، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادى. ويستعد الأهلى لمواجهة طنطا، والتى تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلى بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ فى بطولة الدورى الممتاز التى توّج بها الأهلى مؤخراً للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه.

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وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفنى تحليل «رابيد تيست»، وفقا للبروتوكول الطبى الذى يؤكد على إجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية. ويلتقى الأهلى مع طنطا، مساء السبت المقبل، على استاد الأهلى بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ فى بطولة الدورى الممتاز. وفاز الأهلى على فريق مصر، أمس الأول، بثلاثية نظيفة على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدورى التى حسمها الأهلى لصالحه مؤخراً للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه.