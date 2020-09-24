شكرا لقرائتكم خبر عن مونزا الإيطالي يتعاقد مع الغاني بواتينج في صفقة انتقال حر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي مونزا الإيطالي، مع كيفين برينس بواتينج في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لما نشر نادي مونزا إن صفقة اللاعب الدولي الغاني بواتينج، انتهت واللاعب سيصبح لاعبا في صفوفنا خلال الموسم الجاري.

لعب الغاني بواتينج لعدة أندية منها هيرتا برلين، وتوتنهام، وبوروسيا دورتموند، وبرشلونة، وفريق بيرلسوكني السابق ميلان. وفي الموسم الماضي لعب مع فيورنتينا.