شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار على عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 29 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وحسني فتحي وأحمد محسن وأحمد ياسين وعصام صبحي وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد توني ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وعبدالله مجدي وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة المقاولون العرب على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.