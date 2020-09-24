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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الإيطالي جوجينو يقترب من صفوف الأرسنال في الميركاتو الصيفي

كشفت شبكة «سكاي سبورتس»، عن رغبة نادي الأرسنال بالحصول على خدمات الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، هذا الصيف. وأشارت إلى أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق الأرسنال، أثنى على إمكانيات، جورجينيو، منذ أن كان الأخير قريبا من التوقيع مع مانشستر سيتي في 2018.

وأوضحت الشبكة أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، يضع جورجينيو ضمن خططه في الموسم الحالي، ومن الصعب أن يسمح بانتقاله لآرسنال.