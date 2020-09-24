الهلال يتجه للقضاء.. والعالم ينتفض ضد الآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما لوح نادي الهلال باللجوء للقضاء بعد استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا المقامة حاليا بالدوحة بنظام التجمع، نددت صحف عالمية بموقف الاتحاد الآسيوي الضعيف، ووصفت قراره بـ»المتعنت» ضد بطل القارة الآسيوية.

وقال الهلال في بيان رسمي «إن كل قنوات التواصل مع الاتحاد القاري لم تكن إيجابية بعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد بعثة الفريق، حيث أصيب به أكثر من 30 شخصا ما بين لاعبين وإداريين وأعضاء جهاز فني، وإن كل المطالب التي تقدم بها للاتحاد الآسيوي بتأجيل مبارياته أمام شباب الأهلي الإماراتي قوبلت بالرفض، رغم الظروف التي مر بها الفريق خلال مشاركته بالمنافسات، مؤكدا أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنص على وجود 11 لاعبا في الملعب كحد أقصى وكحد أدنى سبعة لاعبين، مشيرا إلى أن وجود تباين في تفسير لوائح البطولة من جانب الاتحاد هو ما أدى لطلب الموافقة على إسقاط شرط الـ13 لاعبا.

تنديد عالمي

قالت صحيفة digisport الرومانية إن الهلال لن يستسلم أمام الاتحاد الآسيوي، وسيقوم بتصعيد الموقف بعد استبعاده من دوري آسيا رغم الظروف القهرية بإصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا.

ووصفت «جازيتا سبورا» الرومانية على لسان مدرب فريق الهلال الكروي الأول رازفان لوشيسكو ما تعرض له الفريق من قبل الاتحاد الآسيوي بأكبر المظالم في كرة القدم العالمية، وقال «تنتهي المسابقة في ديسمبر ولا يوجد موعد نهائي حتى يتعين على الاتحاد الآسيوي اتخاذ قرار على الفور، ولا يوجد ضغط زمني على الإطلاق، وتساءل لوشيسكو لماذا قضوا علينا!.

وأشارت صحيفة leduipe الفرنسية إلى أن قرار الاتحاد الآسيوي باعتبار الهلال منسحبا من البطولة القارية بمثابة القضاء على الهلال (حامل اللقب في النسخة الماضية)، وأشارت إلى مطالبات الفريق السعودي بتأجيل المواجهة الأخيرة بسبب «الظروف الاستثنائية» التي رفضها الاتحاد الآسيوي.

تعنت وظلم

ووصفت صحيفةcorriedellospor الإيطالية القرار الآسيوي بالقرار المتعنت ضد الهلال الذي لم يتبق لديه إلا 11 لاعبا لا يعاني من فيروس كورونا الذي داهم اللاعب سبيستيان جيفينكو.

واستغربت صحيفة gazzetta الإيطالية من قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا بعد معاناة الفريق من فيروس كورونا، وقالت «تاريخ الرياضة مليء بالدفاع عن الإبطال المهزومين بشكل مثير وضد كل الصعاب لقد تم إقصاء الهلال.

ووصفت «الماركا» الإسبانية الشهيرة المشهد الهلالي الذي حدث بالدوحة قبيل مواجهة شباب أهلي دبي في البطولة الآسيوية بشكل مفصل مختتمة التقرير بقولها»لن يتمكن الهلال من الدفاع عن لقبه بسبب فيروس كورونا، وهو منافس أكثر فتكا من أي فريق».

استبعاد مرير

وذهبت صحيفة sport 1 الألمانية إلى وصف استبعاد الهلال بالمرير، كونه ضمن التأهل من دوري المجموعات دون أي مشاكل.

وأشارت صحيفة record المكسيكية إلى أن فيروس كورونا أحدث فوضى في كرة القدم، حيث تم إقصاء فريق الهلال من البطولة لعدم استكماله للعدد من المطلوب في قانون الاتحاد الآسيوي.

وبين موقع شبكة tycspotrs الأرجنتينية أن ما حدث مع الهلال في البطولة الآسيوية هو الفضيحة الكبرى بعينها، وربطت تساقط لاعبي الهلال جراء فيروس كورونا بما حدث مع في كاس ليبرتادوريس، إلا أن ما حدث في آسيا لم نر مثيله، بعد أن ضمن الهلال التأهل لدور الـ16، والطلب الغريب من الاتحاد الآسيوي بإجباره على الظهور، وإلا سيتم إقصاؤه!!

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قاسية وجامدة

ويؤكد المحامي الرياضي والخبير القانوني علي عباس أن لائحة الاتحاد الآسيوي تتعارض مع الاستحقاق الرياضي، وقال في حالة الهلال على مدونته على توتير: «على الأقل يخسر الهلال المباراة دون الانسحاب من المسابقة».

وأضاف «رجل القانون لا يطبق النص القانوني بل يتعامل معه بمقارنة نقدية، فوجود لائحة لا يعني أنها مقدسة ولا يحق لنا انتقادها»، وأضاف «قلتها من فترة، لائحة الاتحاد الآسيوي الخاصة بهذه المسابقة بطولة دوري الأبطال في فترة كورونا جامدة وقاسية وتفتقد للمرونة المفيدة».

وفصل علي عباس الحالة القانونية في حالة الهلال وقال: قوانين اللعبة في الفيفا لا تشترط عددا محددا في القائمة بل فقط تشترط وجود 7 لاعبين على الميدان بمن فيهم الحارس، ويمكن حتى للفريق أن يبدأ بنقص العدد، المفروض أن يتعامل الاتحاد الآسيوي مع ظروف نادي الهلال الخارجة عن إرادته بمرونة، وقبل نزول العدد لأقل من 13 لاعبا.

سجل تعنت الاتحاد الآسيوي:

2006حرمان قائد الهلال المعتزل محمد الشلهوب من نيل جائزة أفضل لاعب آسيوي ناشئ لعام

2006م وتحويلها للقطري خلفان إبراهيم

2015 الخطأ الشهير للحكم الياباني نشيمورا في نهائي آسيا للأندية، وحرمان الهلال من اللقب المشروع بأخطاء جسيمة

2017 تعرض الأندية السعودية لإساءات سياسية ومذهبية مقيتة في إيران

2020 استبعاد الهلال من البطولة رغم وجود ظرف قهري يتمثل في إصابة 13 لاعبا بفيروس كورونا

حالات تم تأجيل وإلغاء مباريات لظروف قاهرة:

• إلغـاء مبـاراة فـي كأس الليبرتادوريس بسبب إصابة 7 من لاعبين فلامينجو البرازيلي بكورونا

• تأجيـل مبـاراة توتنهـام وليتـون بـكأس الرابطـة الإنجليزية بسبب اكتشاف 10 إصابـات بفيـروس كورونـا