العضاض يودع البرشا وينهي مشواره في مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم لاتفاق مع برشلونة ، بشأن التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، في صفقة تصل قيمتها إلى 6 ملايين يورو (7 ملايين دولار)، وفقا لما أعلنه الناديان أمس الأول.

وأبلغ رونالد كومان مدرب برشلونة سواريز الذي اشتهر بلقب (العضاض) بأنه لن يكون بحاجة إليه، وخاصة أن الفريق الكتالوني يتطلع لتخفيض الرواتب التي يدفعها بسبب وباء فيروس كورونا. وذكر برشلونة في بيان «يود برشلونة أن يعرب علنا عن امتنانه للويس سواريز بسبب التزامه وإخلاصه، ويتمنى له الأفضل في المستقبل».

وانضم سواريز لفريق برشلونة في 2014 قادما من ليفربول الإنجليزي، وتوج بأربعة ألقاب للدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، ولقب واحد لدوري أبطال أوروبا من بين 13 كأسا فاز بها النادي خلال السنوات الأخيرة.

وارتبط اسم سواريز بالانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي لكن الصفقة فشلت بسبب مشاكل في جواز السفر.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، منع الانتقال إلى أتلتيكو مدريد قبل أن يتراجع عقب اجتماع مع ممثلي سواريز.

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أرقام سواريز:

198 هدفا

283 مباراة

يحتل المركز الثالث بين هدافي برشلونة التاريخيين