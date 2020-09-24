العراق يحدد ملعب الملك سلمان في بغداد

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وكانت لجان سعودية وعراقية مشتركة، عقدت العديد من الاجتماعات المباشرة للوقوف على أرض الميدان الذي ستقام عليه المدينة الرياضية التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد أن تم اختيار الموقع الأخير بين مواقع عدة تم طرحها على اللجنة المشتركة السعودية العراقية في وقت سابق.
يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة العراقية عدنان درجال يقوم بإصلاحات رياضية شاملة بالعراق بعد توليه الحقيبة الوزارية والوقوف على جميع المنشآت العراقية التي بدأت بالنهوض والإنشاء لأجل تهيئة العراق لاستضافة البطولات الخليجية والقارية في القريب العاجل، إلى جانب حل جميع العوائق التي تواجه المنتخبات العراقية وأنديتها وجميع رياضي العراق.
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