كأس اليد بين الوحدة ومضر

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واستطاع الوحدة الوصول للنهائي بعد تخطيه الصفا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي، ومن ثم تغلبه على النور بمجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي، بينما تمكمن مضر من الوصول للنهائي عقب تخطيه العدالة ذهابا وإيابا في الدور ربع النهائي، ومن ثم فوزه على الخليج بمجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.
ويتطلع فريق الوحدة لحصد لقب بطولة الكأس للمرة الرابعة في تاريخه، فيما يسعى مضر لثاني ألقابه.
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