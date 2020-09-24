كأس اليد بين الوحدة ومضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام اليوم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثانية والأربعين للموسم الرياضي 2019 - 2020 بين فريقي الوحدة ومضر، عند الرابعة مساء على صالة وزارة الرياضة في محافطة جدة. واستطاع الوحدة الوصول للنهائي بعد تخطيه الصفا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي، ومن ثم تغلبه على النور بمجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي، بينما تمكمن مضر من الوصول للنهائي عقب تخطيه العدالة ذهابا وإيابا في الدور ربع النهائي، ومن ثم فوزه على الخليج بمجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي. ويتطلع فريق الوحدة لحصد لقب بطولة الكأس للمرة الرابعة في تاريخه، فيما يسعى مضر لثاني ألقابه.

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