كومان يستهل مبارياته مع البرشا أمام فياريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهل الهولندي رونالد كومان مسيرته كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأحد المقبل، عندما يحل فريقه ضيفا على فياريال في الدوري الإسباني ، وسيكون بإمكانه الاستعانة بخدمات نجم الفريق ليونيل ميسي وتولى كومان تدريب برشلونة خلفا لكيكي سيتين، عقب الخسارة التاريخية للفريق 2 / 8 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، ولطالما أراد المدرب الهولندي تولي زمام الأمور في الفريق. ولن تكون هذه عودة جميلة لمدافع الفريق السابق، حيث إن المدرجات ستكون خالية بسبب وباء فيروس كورونا، كما أن فريقه سيكون متأخرا مباراتين عن أغلب الفرق في المسابقة بعد بدء حملته متأخرا.

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