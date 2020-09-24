كومان يستهل مبارياته مع البرشا أمام فياريال

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وتولى كومان تدريب برشلونة خلفا لكيكي سيتين، عقب الخسارة التاريخية للفريق 2 / 8 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، ولطالما أراد المدرب الهولندي تولي زمام الأمور في الفريق. ولن تكون هذه عودة جميلة لمدافع الفريق السابق، حيث إن المدرجات ستكون خالية بسبب وباء فيروس كورونا، كما أن فريقه سيكون متأخرا مباراتين عن أغلب الفرق في المسابقة بعد بدء حملته متأخرا.
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