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كومان يستهل مبارياته مع البرشا أمام فياريال

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- بواسطة أيمن الوشواش - يستهل الهولندي رونالد كومان مسيرته كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأحد المقبل، عندما يحل فريقه ضيفا على فياريال في ، وسيكون بإمكانه الاستعانة بخدمات نجم الفريق ليونيل .

وتولى كومان تدريب برشلونة خلفا لكيكي سيتين، عقب الخسارة التاريخية للفريق 2 / 8 أمام بايرن ميونخ في الشهر الماضي، ولطالما أراد المدرب الهولندي تولي زمام الأمور في الفريق. ولن تكون هذه عودة جميلة لمدافع الفريق السابق، حيث إن المدرجات ستكون خالية بسبب وباء فيروس ، كما أن فريقه سيكون متأخرا مباراتين عن أغلب الفرق في المسابقة بعد بدء حملته متأخرا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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