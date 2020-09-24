باتشيكو مدربا للزمالك المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، تعيين البرتغالي جيمي باتشيكو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون. وقال إن اللجنة المشكلة فاضلت بين عشرات السير الذاتية لاختيار المدرب الجديد، وإن السويسري كريستين جروس طلب التعاقد لمدة شهرين فقط فرفض النادي ذلك، فيما طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المجيء من بداية الموسم القادم ولكن فريقه «لا يملك رفاهية الانتظار». وتولى باتشيكو تدريب الزمالك من قبل عام 2014، وفسخ كارتيرون تعاقده مع الزمالك من جانب واحد ورحل لقيادة التعاون السعودي.

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