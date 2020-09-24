شكرا لقرائتكم خبر 8 أجانب في تدريبات الاتحاد.. والحربي خارج الحسابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبلغت إدارة نادي الاتحاد مدافع الفريق الأول الكروي منصور الحربي بعدم الحاجة لخدماته خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، في ظل وجود حمدان الشمراني وأحمد عماد ومحمد العوفي لإشغال خانة الظهير الأيسر.

ولم يستعن المدير الفني فابيو كاريلي في أواخر جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بخدمات اللاعب، واعتمد على الشمراني والعوفي.

وتبقى في عقد الحربي مع الاتحاد موسم إضافي حتى نهاية 2021، مما يتيح له الانتقال النهائي واستلام خطاب مخالصة أو إعارته لمدة موسم، والاستفادة ماديا مما تبقى من عقده.

ولم يشارك الحربي في تدريبات الفريق خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى جانب لاعب الوسط عبدالرحمن الغامدي، مما يؤكد رحيلهما عن الفريق خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

من جهة أخرى، وصل المحترف البرازيلي رومارينهو داسيلفا إلى جدة أمس للانخراط في تدريبات الفريق اليوم، حيث تبقى فقط عودة المحترف التونسي أنيس البدري من تونس ليكتمل المحترفون الأجانب بعد فراغهم من الإجازة الممنوحة لهم.

ويشارك في تدريبات الفريق بعد عودة البدري ثمانية محترفين وهم مارسيلو غروهي وبرونو اوفيني وكريم الأحمدي وليوناردو خيل وأنيس البدري و ويلفريد بوني وألكسندر بريجوفيتش ورومارينهو داسيلفا.

بينما لا يزال البرازيلي جوناس دي سوزا في بلاده، كما هو الحال مع المحترف الصربي ألكسندر بيزيتش، في حين يكمل الإيفواري سيكو سانوجو إعارته لدى نادي النجم الأحمر الصربي، وغاري رودريقيز مع نادي فنربخشة التركي.