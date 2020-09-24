شكرا لقرائتكم بيراميدز يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى نادي بيراميدز الشوط الأول متقدماً على الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه طارق طه في الدقيقة 27 بعد تنفيذ ركلة حرة بإتقان وذلك خلال المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد الإسماعيلية، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لن تنقصه الإثارة الكروية، جاء الشوط الأول متوسط المستوى سيطر بيراميدز على معظم أحداثه وأهدر لاعبوه فرصه لمضاعفة النتيجة، فيما لاحت للإسماعيلي أكثر من 3 فرص رغم عدم سيطرته على الكرة كثيراً، ولكن لاعبيه لم يحسنوا استغلالهم.

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دخل الدراويش اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة، ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر في 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وطالب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بإنقاذ الدراويش من مغبة الهبوط الذى يحاصره بصورة رهيبة مشدداً على ضرورة الخروج بالنقاط الثلاث من مباراة الليلة في المقابل يتمسك الكرواتى انتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز بمواصلة الزحف نحو المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد.