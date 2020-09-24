شكرا لقرائتكم فيفا والجنايني يهنئان الأهلي بعد الفوز بالدوري العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تهنئة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، وأرسل إنفانتينو برقية قال فيها: «أتقدم بخالص التهاني إلى النادي الأهلي المصري، لتتويجه ببطولة الدوري العام لموسم 2019-2020 للمرة الخامسة على التوالي».

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وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن تحقيق هذا اللقب جاء نتيجة عمل دؤوب والتزام، وإن على الجميع داخل الأهلي أن يفخروا بهذا الإنجاز الهام.

كما هنأ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري الممتاز ، وأكد الجنايني في تهنئته إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أن تتويج فريق الكرة ببطولة الدوري الممتاز يعكس الجهد الكبير المبذول داخل منظومة كرة القدم بالنادي، والمستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق خلال مشوار البطولة.