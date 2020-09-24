شكرا لقرائتكم الأوروغوياني الدولي كامبانيا يحمي مرمى الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي تعاقده مع مارتن كامبانيا حارس منتخب الأوروغواي لمدة موسمين بعدما قضى موسمه الأخير في إندبندينتي.

ولعب كامبانيا مسيرته في الأندية الأوروغويانية منذ بدايته في عام 2007 قبل الانتقال إلى الأرجنتيني بشعار إنديبندينتي في عام 2016 ليعار لاحقا إلى ديفنسور الأوروغوياني ويكمل مشواره مرة أخرى مع فريقه الأرجنتيني لاحقا.

وعلى الصعيد الدولي شارك كامبانيا في 5 مباريات تحت قيادة المخضرم أوسكار تاباريز ويعود استدعاءه الأول إلى 2016. وأعلن الباطن خلال الأسبوع الحالي تعاقده مع لاعبي الفيصلي كاليم هايلاند ويوسف الجبلي.