شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز طائرة خاصة لسفر المنتخب لتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في التنسيق لسفر المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري إلي توجو بطائرة خاصة لمواجهتها في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ آلتي تستضيفها الكاميرون، ويواجه منتخب مصر منتخب توجو في الجولة الثالثة والرابعة خلال الفترة من ٩ الي ١٧ نوفمبر وحدد المنتخب المصري يوم ١٢موعدا المباراة علي ان يحدد منتخب توجو موعد مباراته أحد أيام ١٥ أو ١٦ أو ١٧ نوفمبر .

ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.

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