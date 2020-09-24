اتحاد الكرة يجهز طائرة خاصة لسفر المنتخب لتوجو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في التنسيق لسفر المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري إلي توجو بطائرة خاصة لمواجهتها في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ آلتي تستضيفها الكاميرون، ويواجه منتخب مصر منتخب توجو في الجولة الثالثة والرابعة خلال الفترة من ٩ الي ١٧ نوفمبر وحدد المنتخب المصري يوم ١٢موعدا المباراة علي ان يحدد منتخب توجو موعد مباراته أحد أيام ١٥ أو ١٦ أو ١٧ نوفمبر .
ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.
استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي تحديد موقف تواجد الجماهير في مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها 12 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون ، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية باتحاد الكرة واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة لتحديد امكانية تواجد الجماهير بأعداد قليلة من أجل موازرة المنتخب في مباراة توجو والتي لا بديل للفراعنة الا الفوز من اجل استمرار المنافسة علي التأهل لأمم افريقيا.
علم الخليج 365 أن هناك اتجاه قوي بتواجد أعداد قليلة من الجماهيو لا يتخطي 2000 الي ثلاثة الاف مشجع في المباراة وتوزيعهم علي مدرجات الاستاد الذي سيستضيف مباراة المنتخب و توجو والاقرب هو استاد القاهرة حتي الآن ومراعاة الاجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للملعب الي جانب التباعد داخل الاستاد بين الجماهير.
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