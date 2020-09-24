شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف فى تليفزيون ”الخليج 365” رحيل عبد السلام عن جهاز الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن إدارة نادى الزمالك استقرت على رحيل عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، عن الجهاز الفنى للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى قام بفسخ تعاقده مع الأبيض بعد الاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقده، ليتولى قيادة فريق التعاون السعودى.

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تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن المدرب البرتغالى باتشيكو قرر استقدام خاديم فاى، حارس مرمى بوافيشتا ومنتخب السنغال السابق، ليشغل منصب مدرب حراس الزمالك وبذلك سيكون عمرو عبد السلام آخر الراحلين من الجهاز السابق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وكان عمرو عبد السلام قد قام باستكمال مهمته مع الجهاز المؤقت بقيادة طارق يحيى لحين استقدام مدرب أجنبى لقيادة الفريق بعدما رحل من قبل أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف مساعدى كارتيرون عن جهاز طارق يحيى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.