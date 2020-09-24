شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعطل انتصارات أسوان ويفوز عليه بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت مباراة الجونة وأسوان التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة و العشرون ، و التي تقام بإستاد خالد بشارة بفوز الجونة بهدف نظيف ، سجله عمرو عبد الفتاح عمورى في الدقيقة 45 من أحداث المباراة ، وقد وصل لاعبى الجونة إلى مرمى أسوان أكثر من مرة ، لكن تفشل الهجمات دون هز الشباك ، واستحوذ لاعبى الجونة على الكرة طوال المباراة ، و رغم حصول فريق أسوان على ركلة حرة مباشرة ، إلا أن لاعبيه فشلوا في إدراك التعادل مع الجونة .

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خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من إسلام طارق، عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، أكرم توفيق، سيرچ اكا، أحمد حمدي، آلان تشيامابادي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا، عمرو عبد الفتاح «عموري»

بينما جاء تشكيل أسوان :" مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، محمد المرسي، سولمون منساه، ، مصطفى البدرى ، احمدعامر

ويقع الجونة في المركز الثالث عشر بعد الوصول الى النقطة 31 ، بعد أن خاض 29 مباراة ، فاز في 8 ، و تعادل في 7 و خسر في 14 ، بينما يقع اسوان في المركز التاسع برصيد 34 نقطة ، بعد أن خاض 29 مباراة فاز في 8 و تعادل في 10 وخسر 11