شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بطل الأثقال يتوج ببطولة الجمهورية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق محمد إيهاب بطل رفع الاثقال المركز الأول وذهبية بططولة الجمهورية للشركات والتي أقيمت ببورسعيد ، للعام السادس ، و نشر اللاعب عبر صفحته بالفيس بوك :" الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. أول جمهوريه للشركات للعام السادس .. الإجتهاد و التعب وايمانك بالطريق دي حاجة عظيمة و تتحسبلك بس ده فعلًا نقطة في بحر توفيق ربنا ليك و انه يسخرلك اللي يساعدوك و يهونوا عليك التعب .. الحمد لله ربنا عوضني فعلًا بثقة الناس و ايمانهم بيا ... كل الشكر للجميع على التشجيع من كل اسره رفع الاثقال وخارجها والف مبروك لشركة جنوب القاهره للكهرباء الميداليه الذهبيه و ربنا يرزقنا من فضله ويفتح لينا كل الخير وأكون دايماً عند حسن ظنكم "

ويعد محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة بالبرازيل بطلاً فوق العادة على صعيد البطولات ومحاربة الصعاب ومواجهة التحديات من أجل الوصول إلى الحلم الذى بسعى دائمًا إلى تحقيقه سواء بتحقيق ذهب طوكيو أوحلم التدريب.

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وتصدى مؤخرًا محمد إيهاب لأزمة يسعى لتغييرها من أجل منظومة الألعاب الأخرى بالكامل وأبطالها ألا وهى التقدير المادى للأبطال فى ظل رفضه الحصول على مبلغ الـ 10 آلاف جنيه بعد تغيير لائحة المكافآت وتقليلها بعد ما كانت 25 ألف جنيه للميدالية الذهب فى عام 2007 وفقًا لما أكده البطل الأولمبى ، حتى قامت وزارة الرياضة بتعديل قيمة المكافاة إستجابة للأبطال.