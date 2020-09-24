شكرا لقرائتكم خبر عن الشرط الجزائي في عقد فايلر يؤجل إعلان الأهلي عن الجهاز الفني الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل النادي الأهلي، إن الإعلان عن جهاز فني جديد للأهلي سيكون بداية شهر أكتوبر المقبل، مؤكداً أن النادي لم يصدر بيان رسمي بإقالة فايلر بسبب الشرط الجزائي.

وأوضح المصدر أن الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي وافق على كل شروط فايلر، لكنه طلب تأجيل الشرط الجزائي لما بعد بطولة إفريقيا خوفا من الرحيل المفاجئ للمدرب لكن رينيه فايلر رفض.

واكدت المصادر أن الطرفان لم يتوصلا لاتفاق وبالتالي رحيل فايلر سيكون بداية من أكتوبر وبعدها الإعلان الرسمي عن مدرب جديد.\

وكان الأهلي قدنفى التكهنات والمعلومات المتداولة حول رحيل رينيه فايلر عن الفريق وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيا بديلاً عنه.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي على «فيس بوك»: « لم تصدر عن النادي أية قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم، وأن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة».

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