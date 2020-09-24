شكرا لقرائتكم خبر عن بورخا مايورال بديلا للبوسني دجيكو في كتبية روما الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا» الإسباني أن فريق روما الإيطالي يستهدف التعاقد مع بورخا مايورال، مهاجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تحسبا لرحيل البوسني إدين دجيكو، الذي يرغب في الرحيل هذا الصيف عن النادي الإيطالي.
ووفقا موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن مسؤولي روما بدأوا محادثاتهم مع نظرائهم في ريال مدريد لضم المهاجم الشاب بورخا مايورال، خصوصا أن مفاوضاتهم مع نابولي لضم البولندي أركاديوش ميليك فشلت.
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