شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز يدعم خطه الدفاعي بالإسباني دييجو لورينتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي ليدز يونايتد، مع المدافع الإسباني دييجو لورينتي قادما من ريال سوسيداد، بعقد يمتد 4 مواسم، بقيمة مالية بلغت قيمته 18 مليون إسترليني. وقال لورينتي، في تصريحات لموقع ليدز: "بالنسبة لي الدوري الإنجليزي هو البطولة الأكثر أهمية في العالم، والتواجد هنا يمثل تحديا بالنسبة لي وأنا أتطلع للبدء في التدرب مع زملائي". الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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