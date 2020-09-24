شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يستغل علاقته الطيبة أسرة مبابي للتعاقد معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن خطة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لخطف كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال التقرير، إن كلوب يحاول استغلال علاقته الطيبة بمبابي وأسرته، والتواصل المستمر بينهم، للتأثير على اللاعب بالانتقال إلى ليفربول ومنعه من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.