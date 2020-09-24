شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حاسمة الأسبوع المقبل تحدد مستقبل ديلي آلي مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خطف ديلي آلي لاعب توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الموسم الجاري. وفقا لموقع صحيفة "تليجراف" فأن النادي الفرنسي يسعي بكل قوة لضم لاعب توتنهام الإنجليزي، ومن المفترض أن يقعد مسؤولي باريس سان جيرمان جلسة حاسمة مع وكيل ديلي آلي بداية الأسبوع المقبل لحسم موقفه النهائي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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