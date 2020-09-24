شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يكشف عن قيمة الراتب السنوي لمهاجمه الأورجوياني سواريز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن راتب سواريز مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد الإسباني الذي سيمتد لموسمين، على أن يحصل المهاجم الأورجوياني على راتب سنوي يصل إلى 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويعتبر سواريز (33 عامًا) ثالث صفقات أتلتيكو مدريد هذا الصيف، بعد الحارس الكرواتي إيفو جربيتش، والبلجيكي يانيك كاراسكو الذي انتقل بشكل نهائي من داليان الصيني.