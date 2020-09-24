شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المقاصة يدعم عاشور واللاعبين وينفي التفاوض مع اي مدرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة على حضور تدريب فريق الكرة الاخير بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها غدا في إطار الجولة الـ 29 للدوري، وحرص عدد كبير من اعضاء مجلس المقاصة علي حضور المران ودعم علي عاشور وجهازه بكل قوة.
و عقد اللواء محمد عبد السلام جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة علي عاشور المدير الفني، وأكد خلال الجلسة على دعمه الكامل للجهاز الفني وللمدير الفني علي عاشور باعتباره أحد الكوادر التدريبية المميزة داخل نادي مصر المقاصة.
و أكد اللواء عبد السلام ثقته في عاشور وجهازه ومنحه كافة الصلاحيات في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وطالب اللاعبين بالتركيز في المباريات وعدم الانشغال بالأنباء المتداولة عن تفاوض النادي مع مدرب جديد.
وطالب رئيس المقاصة لاعبي الفريق ببذل أقصى جهد لديهم لمواصلة الانتصارات في الجولات المقبلة بالدوري، والتقدم نحو المربع الذهبي للمسابقة.
من جانبه أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة، مؤكدًا على ثقة إدارة النادي في الجهاز الفني للفريق بقيادة علي عاشور ومعاونوه جمال عمر وأحمد حسام ومدرب الحراس رجب عويس، باعتبارهم من الخبرات و الكوادر التدريبية المميزة بنادي المقاصة منذ سنوات طويلة ويعلمون قدرات اللاعبين جيدا وقادرون علي قيادة الفريق بنجاح في المرحلة المقبلة.
وأشار هويدي إلى أن الجهاز الفني لا يواجه أي مشكلة في التعرف على اللاعبين لان عاشور يقود ومعاونيه علي دراية بكل اللاعبين، وشدد على جاهزية الفريق لمباراة المقاولون العرب المقررة غدًا لتحقيق نتيجة طيبة .
وأوضح هويدي أنه لا صحة لما يتردد عن التعاقد مع مدير فني جديد، وشدد على أن النادي لم يتفاوض مع أي مدرب، معتبرًا هذه الأنباء محاولة للتأثير على معنويات الفريق وتركيز لاعبيه، واختتم حديثه بالتأكيد على ثقة مجلس الإدارة المطلقة في علي عاشور المدير الفني ومنحه الفرصة والصلاحية المطلقة في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.
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