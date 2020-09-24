شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المقاصة يدعم عاشور واللاعبين وينفي التفاوض مع اي مدرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة على حضور تدريب فريق الكرة الاخير بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها غدا في إطار الجولة الـ 29 للدوري، وحرص عدد كبير من اعضاء مجلس المقاصة علي حضور المران ودعم علي عاشور وجهازه بكل قوة.

و عقد اللواء محمد عبد السلام جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة علي عاشور المدير الفني، وأكد خلال الجلسة على دعمه الكامل للجهاز الفني وللمدير الفني علي عاشور باعتباره أحد الكوادر التدريبية المميزة داخل نادي مصر المقاصة.

و أكد اللواء عبد السلام ثقته في عاشور وجهازه ومنحه كافة الصلاحيات في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وطالب اللاعبين بالتركيز في المباريات وعدم الانشغال بالأنباء المتداولة عن تفاوض النادي مع مدرب جديد.

وطالب رئيس المقاصة لاعبي الفريق ببذل أقصى جهد لديهم لمواصلة الانتصارات في الجولات المقبلة بالدوري، والتقدم نحو المربع الذهبي للمسابقة.

من جانبه أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة، مؤكدًا على ثقة إدارة النادي في الجهاز الفني للفريق بقيادة علي عاشور ومعاونوه جمال عمر وأحمد حسام ومدرب الحراس رجب عويس، باعتبارهم من الخبرات و الكوادر التدريبية المميزة بنادي المقاصة منذ سنوات طويلة ويعلمون قدرات اللاعبين جيدا وقادرون علي قيادة الفريق بنجاح في المرحلة المقبلة.

وأشار هويدي إلى أن الجهاز الفني لا يواجه أي مشكلة في التعرف على اللاعبين لان عاشور يقود ومعاونيه علي دراية بكل اللاعبين، وشدد على جاهزية الفريق لمباراة المقاولون العرب المقررة غدًا لتحقيق نتيجة طيبة .

وأوضح هويدي أنه لا صحة لما يتردد عن التعاقد مع مدير فني جديد، وشدد على أن النادي لم يتفاوض مع أي مدرب، معتبرًا هذه الأنباء محاولة للتأثير على معنويات الفريق وتركيز لاعبيه، واختتم حديثه بالتأكيد على ثقة مجلس الإدارة المطلقة في علي عاشور المدير الفني ومنحه الفرصة والصلاحية المطلقة في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.