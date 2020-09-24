شكرا لقرائتكم خبر عن لم يرحل بعد.. الأهلي ينفي إقالة فايلر أو تعيين بديلًا له حتى الأن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى النادي الأهلي التكهنات والمعلومات المتداولة حول رحيل رينيه فايلر عن الفريق وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيا بديلاً عنه. وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي على «فيس بوك»: « لم تصدر عن النادي أية قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم، وأن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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