شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يتحدى كورونا: سأنتصر عليك قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، رأية التحدى أمام فيروس كورونا المتسجد، بعدما أصيب به نجم الفريق الإيطالي خلال صباح اليوم. ووفقا لموقع "لاجازيتا" الإيطالي، فأن زلاتان إبراهيموفيتش، تحدث عقب إصابته بكوفيد 19 متحديا هذا الفيروس، قائلا له: " أنا قابلت التحدي معك، ولكن سأنتصر عليك قريبا". الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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