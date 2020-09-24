شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الأهلي يعلن محمد يوسف مديرًا فنيًا بدلًا من فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل النادي الأهلي إن هناك حالة غضب داخل الفريق من موقف رينيه فايلر، وهناك إتجاه لإقالة المدرب السويسري، وجهازه المعاون من منصبهم في تدريب المارد الأحمر.

وأضافت المصادر أن مجلس إدارة الأهلي استقر على تعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا للفريق ويعاونه عادل مصطفى، كما تقرر الإبقاء على ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى