شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا فايلر يرحل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ المدير الفني رينية فايلر، مجلس إدارة الأهلي رسميًا رحيله بداية شهر أكتوبر ولن يكمل مشواره مع الفريق في بطولة إفريقيا.

وكانت المصري اليوم قد إنفردت بتفاصيل المفاوضات بين محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ولجنة التخطيط بالنادي، مع أحمد يحيى وكيل أعمال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى طريق مسدود، حيث رفض المدرب السويسري جميع محاولات الأهلي في الإبقاء عليه.

ووفقًا لمصادر من داخل الأهلي، رفض فايلر الاجتماع مع إدارة النادي، وغادر بعد نهاية التدريب تاركًا المفاوضات في يد وكيل أعماله، مما أثار غضب الخطيب ولجنة التخطيط.

وقدم الخطيب عدة عروض للمدرب السويسري، لاستمراره في تدريب الأهلي حتى نهاية البطولة الإفريقية منها، السماح له بالسفر اليوم أو غدا والعودة قبل بداية شهر أكتوبر، أو حضور أسرته بالكامل على نفقة النادي، إلا أنه رفض جميع العروض.

وأفادت المصادر بأن إدارة الأهلي تقوم حاليًا بتجهيز الجهاز الفني البديل، بعدما وضحت نية فايلر في عدم عودته من سويسرا، وذلك بسبب تمسكه بالسفر في بداية أكتوبر وهو الموعد الذي يحق له فسخ العقد بدون شروط جزائية.

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