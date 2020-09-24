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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وليد عبد الله: اهدرنا العديد من الفرص أمام العين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
اوضح حارس مرمى نادي النصر السعودي وليد عبد الله ان فريقه حقق الهدف المطلوب منه في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بتصدر مجموعته، وذلك رغم الخسارة امام العين الإماراتي بهدف نظيف، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وخلال تصريحات له، قال وليد: "اهدرنا العديد من الفرص أمام العين، الجميع يعلم أن المدرب أراح بعض اللاعبين الأساسيين".
وأضاف: "طموحنا مواصلة المشوار بقوة في البطولة، الآن لا نفكر إلا في مباراة ثمن النهائي وما يمكن أن نحققه فيها".
وعن طموحات الفريق، اختتم: "نخوض البطولة مباراة تلو الأخرى، والنصر قادر على الذهاب بعيدًا وتحقيق طموحات جماهيره".
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