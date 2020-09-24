وليد عبد الله: اهدرنا العديد من الفرص أمام العين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

اوضح حارس مرمى نادي ​النصر​ السعودي ​وليد عبد الله​ ان فريقه حقق الهدف المطلوب منه في دور المجموعات ب​دوري أبطال آسيا​، بتصدر مجموعته، وذلك رغم الخسارة امام ​العين​ الإماراتي بهدف نظيف، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وخلال تصريحات له، قال وليد: "اهدرنا العديد من الفرص أمام العين، الجميع يعلم أن المدرب أراح بعض اللاعبين الأساسيين".

وأضاف: "طموحنا مواصلة المشوار بقوة في البطولة، الآن لا نفكر إلا في مباراة ثمن النهائي وما يمكن أن نحققه فيها".

وعن طموحات الفريق، اختتم: "نخوض البطولة مباراة تلو الأخرى، والنصر قادر على الذهاب بعيدًا وتحقيق طموحات جماهيره".