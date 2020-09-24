- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شقيق راموس يحاول جلب كافاني الى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
يحاول شقيق قائد ريال مدريد سيرجيو راموس ووكيل اعماله جلب الاوروغوياني ادينسون كافاني الى الفريق الملكي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
وبالرغم من تأكيدات نادي ريال مدريد الإسباني انه لن يُبرم أي صفقة في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية الا ان تقارير صحفية كشفت أنّ الأوروغوياني إدينسون كافاني قد ينضم للوس بلانكوس.
واضافت التقارير ان كافاني منخ رينيه راموس الحق في التفاوض مع ريال مدريد وليس أي نادٍ آخر.
واكدت التقارير ان ريال مدريد لا ينوي ضم أحد الا ان المفاوضات ورغبة كافاني لأنه يريد اللعب في ريال مدريد قد تسوي الامور في نهاية الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق راموس يحاول جلب كافاني الى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.