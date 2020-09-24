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شقيق راموس يحاول جلب كافاني الى ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

يحاول شقيق قائد ​ريال مدريد​ سيرجيو ​راموس​ ووكيل اعماله جلب الاوروغوياني ادينسون ​كافاني​ الى الفريق الملكي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

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وبالرغم من تأكيدات نادي ريال مدريد الإسباني انه لن يُبرم أي صفقة في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية الا ان تقارير صحفية كشفت أنّ الأوروغوياني إدينسون كافاني قد ينضم للوس بلانكوس.

واضافت التقارير ان كافاني منخ رينيه راموس الحق في التفاوض مع ريال مدريد وليس أي نادٍ آخر.

واكدت التقارير ان ريال مدريد لا ينوي ضم أحد الا ان المفاوضات ورغبة كافاني لأنه يريد اللعب في ريال مدريد قد تسوي الامور في نهاية الموضوع.

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