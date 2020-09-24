دوري ابطال اسيا: السد والنصر يتأهلان رغم الخسارة من العين وزوباهان اصفهان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة خلال فعاليات دور المجموعات ب​دوري ابطال اسيا​، حقق فريق ​زوباهان اصفهان​ الإيراني الانتصار بنتيجة 2 - 1 امام فريق السد القطري في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

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سجل ثنائية الفريق الايراني كل من رضا ميرزايي في الدقيقة 14 وزميله سجاد شهباززاده في الدقيقة 53 في حين حمل هدف الفريق القطري توقيع اللاعب ​هاشم علي​ عبد اللطيف.

وفي المباراة ثاني بالمجموعة ذاتها، حقق ​فريق العين الإماراتي​ الانتصار بهدف نظيف امام ​فريق النصر السعودي​ سجله اللاعب ​لابا كودجو فودوه​ في الدقيقة 19 بغياب الجماهير على ارض ملعب استاد المدينة التعليمية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ورغم الخسارة، حسم كل من الفريق السعودي والفريق القطري التأهل للدور القادم بعد نيلهما 11 و9 نقاط في المركزين الاول والثاني في المجموعة الرابعة.