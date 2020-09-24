- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري ابطال اسيا: السد والنصر يتأهلان رغم الخسارة من العين وزوباهان اصفهان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة خلال فعاليات دور المجموعات بدوري ابطال اسيا، حقق فريق زوباهان اصفهان الإيراني الانتصار بنتيجة 2 - 1 امام فريق السد القطري في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد.
سجل ثنائية الفريق الايراني كل من رضا ميرزايي في الدقيقة 14 وزميله سجاد شهباززاده في الدقيقة 53 في حين حمل هدف الفريق القطري توقيع اللاعب هاشم علي عبد اللطيف.
وفي المباراة ثاني بالمجموعة ذاتها، حقق فريق العين الإماراتي الانتصار بهدف نظيف امام فريق النصر السعودي سجله اللاعب لابا كودجو فودوه في الدقيقة 19 بغياب الجماهير على ارض ملعب استاد المدينة التعليمية بسبب انتشار فيروس كورونا.
ورغم الخسارة، حسم كل من الفريق السعودي والفريق القطري التأهل للدور القادم بعد نيلهما 11 و9 نقاط في المركزين الاول والثاني في المجموعة الرابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر دوري ابطال اسيا: السد والنصر يتأهلان رغم الخسارة من العين وزوباهان اصفهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.