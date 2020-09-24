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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوشيسكو: قرار اقصاء الهلال من دوري الابطال يعتبر ظالماً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
أكد المدرب الرماني لنادي الهلال السعودي رازفان لوشيسكو إن إقصاء فريقه من دوري أبطال آسيا يعتبر من أشد أنواع الظلم التي شهدتها كرة القدم، مشيرا الى أن ما حدث قد يكون مدبرا من جهات عليا.
وفي حديث له، قال لوشيسكو: "ما حدث كان أحد أبرز القرارت ظلما في عالم كرة القدم، لقد ضحينا بأنفسنا واحترمنا المنافسة في البطولة، وكنا نعيش مع أكثر من 50 مصابا بالفيروس".
وأضاف: "لا أعلم لماذا تم لعب مباريات غرب آسيا في هذا التوقيت، بينما فرق شرق آسيا لم تلعب حتى الآن، كان هناك العديد من الخيارات المتاحة، وكان بالإمكان تأجيل المباراة".
واختتم: "لقد تأهلنا إلى الدور القادم، بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة، لماذا يتم استبعادنا؟ هذا قرار ظالم، لقد كان أمامهم متسع من الوقت لإعادة جدولة المباريات، أنا لا أعلم حتى الآن إذا ما سيكون هناك استئناف أم لا، كل ما حدث يجعلني أعتقد أن هناك مصالح كبرى لإبعاد الهلال من البطولة، حتى يتمكن فريق آخر من الفوز بها بسهولة".
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