شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيفرين: اليويفا سيواصل السماح بإجراء 5 تغييرات في المباريات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020 اكد رئيس ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ ​ألكسندر تشيفرين​ ان اليويفا سيواصل السماح بإجراء 5 تغييرات في كل مباراة بدلا من 3 لنهاية الموسم الحالي.

وأشار الكسندر تشيفرين الى أن هذا القرار سيسري على دوري أبطال اوروبا والدوري الأوروبي ودوري الأمم الأوروبية وملحق تصفيات بطولة أوروبا. يذكر انه تم زيادة عدد التغييرات في كل مباراة الموسم الماضي لتخفيف الضغط عن اللاعبين الذين اضطروا لخوض مباريات متلاحقة، بعد عودة النشاط من توقف طويل جراء جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

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