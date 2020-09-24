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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غودين يودع الإنتر: أعدنا الفريق إلى القمة مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
ودّع دييغو غودين ناديه إنتر ميلانو الإيطالي بعدما قضى موسم في صفوفه لينتقل إلى كالياري حيث سيتم الاعلان الصفقة في وقت قريب.
وجاء في رسالة غودين الوداعية لجماهير الإنتر ميلان عبر حسابه بموقع "تويتر": "شكراً جزيلاً لجميع أفراد عائلة النيراتزوري على المودة والاحترام الذي تلقيتهما خلال الموسم الماضي، كان موسماً غير طبيعي بسبب الوضع الذي عشناه مع فيروس كورونا، لكن على الرغم من ذلك قدمنا أداءً مميزاً".
وأضاف: "أعدنا الفريق إلى القمة مرة أخرى، كافحنا من أجل تحقيق إنجازات مهمة كما يستحق هذا النادي الكبير، لن أنسى هذه الجماهير الرائعة، لأنهم يجعلون هذا النادي دائماً مميزاً، وبالطبع زملائي".
وختم غودين: "أحب توجيه الشكر لجميع العاملين المتواجدين في النادي والذين تعاملوا معي على مدار العام الماضي، وكانت الابتسامة ترتسم على وجوههم، أتمنى للجميع الأفضل".
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