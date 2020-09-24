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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب ليدز يونايتد يريد التعاقد مع لاعب البايرن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
كشفت صحيفة سبورت بيلد ان المدرب الأرجنتيني لنادي ليدز يونايتد الإنكليزي مارسيلو بيلسا عن رغبته في مواصلة تعزيز صفوف الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.
واعلنت هذه المصادر ان مدرب الفريق الصاعد حديثًا للبريميرليغ يرغب في التعاقد مع الفرنسي مايكل كويسانسي، لاعب وسط بايرن ميونيخ.
واكدت انه يريد استغلال عدم مشاركة صاحب الـ 21 عامًا بصفة أساسية مع الفريق البافاري، لإقناعه بالانتقال إلى ليدز هذا الصيف، رغم ارتباط اللاعب بعقد حتى عام 2024.
علماً ان ليدز سيجد صعوبة للتعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب، في ظل اهتمام نادي مارسيليا أيضًا باستعارته لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.
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