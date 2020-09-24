اخبار الرياضه

مدرب ليدز يونايتد يريد التعاقد مع لاعب البايرن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب ليدز يونايتد يريد التعاقد مع لاعب البايرن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

كشفت صحيفة سبورت بيلد ان المدرب الأرجنتيني لنادي ليدز يونايتد الإنكليزي ​مارسيلو بيلسا​ عن رغبته في مواصلة تعزيز صفوف الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisements

واعلنت هذه المصادر ان مدرب الفريق الصاعد حديثًا للبريميرليغ يرغب في التعاقد مع الفرنسي ​مايكل كويسانسي​، لاعب وسط بايرن ميونيخ.

واكدت انه يريد استغلال عدم مشاركة صاحب الـ 21 عامًا بصفة أساسية مع الفريق البافاري، لإقناعه بالانتقال إلى ليدز هذا الصيف، رغم ارتباط اللاعب بعقد حتى عام 2024.

علماً ان ليدز سيجد صعوبة للتعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب، في ظل اهتمام نادي مارسيليا أيضًا باستعارته لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ليدز يونايتد يريد التعاقد مع لاعب البايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا