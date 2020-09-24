أغنى لاعب في العالم يغادر ليستر سيتي إلى الدوري البرتغالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020 تعاقد نادي ​ماريتيمو​ البرتغالي مع أغنى لاعب في العالم ​فايق البلقية​، نجل أمير ​بروناي​ بثروة تقدر بنحو 20 مليار دولار، في صفقة لم تكلف النادي يورو واحد.

وضم النادي البرتغالي فايق (22 عاماً) بصفقة إنتقال حر بعد رحيله عن الفئات الأدنى في ليستر سيتي. وصرح اللاعب لموقع النادي "إنني سعيد للغاية بوجودي هنا وباتخاذي هذا القرار، إنني متيقن من أن هذا هو النادي المناسب لي ولمسيرتي، أهدافي تتمثل في أن أعطي دائما أفضل ما عندي في كل تمرين وفي كل مباراة، والتطور ومساعدة الفريق".

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