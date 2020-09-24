شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يخطف نقطة من المصرى بالتعادل 2 / 2 فى الوقت القاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل المصرى مع الإنتاج الحربى، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز، وتقدم المصرى في النتيجة بالدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق مفتاح طقطق، وتعادل الإنتاج الحربي بالدقيقة 38 عن طريق محمد بازوكا، وسجل الهدف الثاني للمصري حسن علي من ركلة جزاء فى الدقيقة 86 ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الإنتاج فى الدقيقة 94 لينجح باسم مرسى من تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 95 من ركلة الجزاء.

وبهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 10 وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.





وجاء تشكيل المصري فى المباراة على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي - فريد شوقي - محمد جابر - عبد الرحمن زين

خط الوسط: إيزي إيميكا - حسن علي - مفتاح طقطق - عمرو موسى

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خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - محمود وادي

ودخل الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: محمد شوقي غريب، أحمد صابر، محمد بازوكا وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: غنام محمد، أحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا.

الهجوم: محمد فييرا، أمادو نياس ومحمد رجب.