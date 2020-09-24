شكرا لقرائتكم تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على رحيل فايلر وكارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق علبى رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون والسويسري رينيه فايلر عن الزمالك والأهلى.

وكتب سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" المفروض بعد رحيل فايلر وكارتيرون جماهير القطبين ياخدوا بعض بالأحضان".

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علم "الخليج 365" أن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب قرر توجيه الشكر والتقدير للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، وكذا السويسري ديفيد سيزا المدرب العام المساعد ، وإقامة إحتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة غدآ الجمعة ؛ تكريمآ وإمتنانآ لقيادتهم الفريق الأول لكرة القدم الفترة الماضية وحصولهم على لقبي السوبر المصري بداية الموسم وبطولة الدوري العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، والوصول بالفريق للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ، وأيضاً الوصول بالفريق للدور ١٦ بمسابقة كأس مصر لهذا الموسم أيضاً -

كما قرر المجلس تعيين الكابتن محمد يوسف مديرآ فنيآ مؤقتآ للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، حتى نهاية الموسم بإنتهاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر لهذا الموسم - تعيين الكابتن عادل مصطفى مدربآ عامآ بالجهاز الفني - إستمرار المدرب العام المساعد الكابتن سامي قمصان - إستمرار مدرب حراس المرمى السويسري ميشيل يانكون - إستمرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود مديرآ للجهاز ومشرفآ على الجهاز الطبي كاملآ - إستمرار الكابتن سيد عبدالحفيط مديرآ للجهاز الإداري ومديرآ للكرة بالنادي