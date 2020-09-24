منتخب الشباب يتعادل مع الاتصالات وديا

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جدة - عمرو شويل تعادل منتخب مصر للشباب وديا مع فريق المصرية للاتصالات في المباراة التي أقيمت اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس بدا الجهاز الفني المباراة بتشكيل مكون من السيد عطية لحراسة المرمي حسام عبد المجيد محمد المغربي محمد اشرف ومؤمن عوض وفي وسط الملعب احمد خالد وعبد الرحمن العشري احمد اشرف وكريم محمد ويوسف حسن وفي الهجوم محمود عبد العزيز نايسون. Advertisements جاءت المباراة متوسطة المستوي واهدر محمد المغربي ركلة جزاء لمنتخب مصر بداية الشوط الثاني استطاع حارس الاتصالات التصدي لها. من المقرر ان يحصل المنتخب علي راحة سلبية غدا الجمعة علي ان يعود لاستئناف المعسكر المفتوح يوم السبت المقبل بتدريب صباحي حتي نهاية الشهر الجاري

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