شكرا لقرائتكم المصرى يتعادل مع الإنتاج الحربى 1-1 فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت احداث الشوط الأول من مباراة المصري والانتاج الحربي بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1، فى المباراة المقامة بينهما على استاد برج العرب ، فى إطار مباريات الاسبوع التاسع والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، وتقدم المصر في النتيجة بالدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق مفتاح طقطق، وتعادل الإنتاج الحربي بالدقيقة 38 عن طريق محمد بازوكا .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 9 وخسر 10 وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.





وجاء تشكيل المصري على النحو الاتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي - فريد شوقي - محمد جابر - عبد الرحمن زين

خط الوسط: إيزي إيميكا - حسن علي - مفتاح طقطق - عمرو موسى

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - محمود وادي

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ودخل الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: محمد شوقي غريب، أحمد صابر، محمد بازوكا وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: غنام محمد، أحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا.

الهجوم: محمد فييرا، أمادو نياس ومحمد رجب.