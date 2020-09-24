شكرا لقرائتكم سواريز مودعاً برشلونة بالدموع: أرحل بفخر كثالث هداف تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الشكر لجماهير النادي، خلال توديعه النادي اليوم الخميس قبل الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد.

وأكمل سواريز، 33 عاما، انتقاله لأتلتيكو مدريد مساء الأربعاء، ولكنه تحدث اليوم مع الصحافيين في مؤتمر صحافي وداعي.

وقال سواريز، وعيناه تدمع في بداية حدث الوداع: "شكرا لكل الجماهير على حبهم الذي أقدره ولن أنساه، وشكر كبير للعاملين أيضا، سيكون دائما هناك مشجع آخر لبرشلونة، أينما كنت".

ويرحل سواريز ، الذي سجل 198 هدفا في 283 مباراة مع برشلونة وفاز معه بـ13 لقبا من بينهما أربعة ألقاب للدوري ودوري أبطال أوروبا، كأسطورة من أساطير الفريق.

Advertisements

وأضاف سواريز: "أرحل بفخر كثالث هداف تاريخي للفريق، لم أتخيل بعد كيف ستكون الأمور عندما أواجه برشلونة، أواجه زملائي السابقين وأصدقائي، ولكننا سنحاول وسنقدم مباراة جيدة".

وأضاف: "عندما أبلغني برشلونة أنه لن يواصل الاعتماد علي، وضعت نفسي على قائمة الراحلين وكان هناك العديد من العروض. رأيت نفسي قادرا على التنافس مع فريقين مثل برشلونة وريال مدريد، ولم يكن لدي أي شكوك عندما تقدم أتلتيكو بعرضه".

وقام اللاعب بالتقاط صور مع عائلته في ملعب كامب نو قبل المؤتمر الصحافي، الذي تحدث فيه أيضا جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وقال بارتوميو: "باسم كل جماهير برشلونة، شكر كبير لما قدمته في السنوات الست، برشلونة سيظل منزلك دائما. اليوم الذي تقرر فيه ترك كرة القدم، أتمنى أن نقيم مباراة تكريمية ونودعك مع كل الجماهير، عندما ينتهي الوباء".