الكولومبي أرياس إلى باير ليفركوزن

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ليفركوزن: تعاقد نادي باير ليفركوزن الالماني لكرة القدم مع المدافع الدولي الكولومبي سانتياغو أرياس من أتلتيكو مدريد الاسباني على سبيل الإعارة، بحسب ما أفاد الناديان الخميس.

وقال المهاجم الدولي السابق والمدير الحالي لباير رودي فولر "تعاقدنا مع لاعب صاحب خبرة كبيرة، بامكانه أن يساعدنا بسرعة". وتابع "نظرا إلى إزدحام برنامج العمل في الاسابيع التي تقام مباراتان خلالها، كان هذا الإنتقال مهما جدا لتوازن فريقنا".

وسيلعب الظهير الأيمن البالغ 28 عاما مع فريقه الجديد على سبيل الإعارة لمدة عام، مع خيار الشراء بصفقة تقدر قيمتها ما بين 10 إلى 12 مليون يورو، بحسب تقارير صحافية.

ويخوض باير ليفركوزن هذا الموسم تحدي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، إضافة إلى مبارياته في الدوري المحلي الذي انطلق بعد شهر من موعده الاعتيادي بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19"، الامر الذي ادى إلى تقليص مدة الإجازة الشتوية إلى اسبوعين فقط.

وانضم أرياس إلى أتلتيكو مدريد في عام 2018 من ايندهوفن الهولندي، وخاض بألوان الـ "كولكونيروس" 51 مباراة، منها 39 في "الليغا" و6 في مسابقة دوري ابطال أوروبا، وسجل خلالها هدفا ومرر 3 كرات حاسمة.