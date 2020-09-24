شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 فى الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصري والإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، فى المباراة المقامة بينهما على استاد برج العرب ، فى إطار مباريات الاسبوع التاسع والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، وتقدم المصر في النتيجة بالدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق مفتاح طقطق، وتعادل الإنتاج الحربي بالدقيقة 38 عن طريق محمد بازوكا . ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 9 وخسر 10 وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر. وجاء تشكيل المصري على النحو الاتي: حراسة المرمى: أحمد مسعود خط الدفاع: كريم العراقي - فريد شوقي - محمد جابر - عبد الرحمن زين خط الوسط: إيزي إيميكا - حسن علي - مفتاح طقطق - عمرو موسى Advertisements خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - محمود وادي ودخل الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد يحيى. خط الدفاع: محمد شوقي غريب، أحمد صابر، محمد بازوكا وأحمد شديد قناوي. خط الوسط: غنام محمد، أحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا. الهجوم: محمد فييرا، أمادو نياس ومحمد رجب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري يتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 فى الشوط الأول .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.