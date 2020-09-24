شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. الجونة يتقدم على أسوان بهدف عمورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الاول من أحداث مياراة الجدونة وأسوان التى تجمع الفريقين فى إطار الجولة التاسعة و العشرون من بطولة الدورى الممتاز ، باستاد خالد بشارة ، بتقدم الجونة بهدف أحرزه عمرو عبد الفتاح عمورى فى الدقيقة 45 من أحداث اللقاء، بعد محاولات كثيرة من لاعبى الفيق الساحلى لتسجيل هدف فى الداقئق الأولى من أحداث الشوط، ليقوم عمورى بتسجيل الهدف، بعد أن مررها له مسعد عوض ، وينتهى الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف دون رد من ممثل الصعيد .

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً .

Advertisements

ويخوض الجونة المباراة بتشكيل مكون من إسلام طارق، عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، أكرم توفيق، سيرچ اكا، أحمد حمدي، آلان تشيامابادي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا، عمرو عبد الفتاح «عموري»

بينما جاء تشكيل أسوان :" مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، محمد المرسي، سولمون منساه، ، مصطفى البدرى ، احمدعامر

جاء تشكيل أسوان :" مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، محمد المرسي، سولمون منساه، محمد إسماعيل، كريم الطيب".