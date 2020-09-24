شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث آخر مستجدات بطولة مصر الدولية للأسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمرو منسى مدير بطولة مصر الدولية للاسكواش، بحضور أحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالوزارة، لبحث آخر تطورات إقامة البطولة في مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020" البلاتينية للرجال وللسيدات بالتعاون مع الاتحاد المصري للأسكواش ، والمقرر إقامتها فى الفترة من 10 الى 17 أكتوبر 2020 تحت سفح أهرامات الجيزة.
من جهته أعرب عمرو منسى مدير البطولة عن سعادته بتنظيم بطولة مصر الدولية المفتوح" للعام الثانى على التوالى تحت سفح الاهرامات، رغم تحديات انتشار وباء كورونا، متمنياً ان تظهر البطولة بصورة تؤكد علي صدارة مصر للعبة في العالم.
جدير بالذكر ان البطولة تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبى الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذى يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا، وستقام مباريات الدور التمهيدى على أن تبدأ المباريات بالملعب الزجاجى من يوم الـ12 من أكتوبر.
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