شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج 7 مباريات جمعت الإسماعيلى وبيراميدز قبل صدام الليلة بالدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الاسماعيلى مباراة هامة في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس مع بيراميدز على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لن تنقصه الإثارة الكروية ، يدخل الدراويش لقاء الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب الاسماعيلى وبيراميدز فى جدول الدوري

يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر في 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً

*تاريخ مواجهات الاسماعيلى وبيراميدز

مواجهة اليوم الثامنة بين الفريقين في مسابقة الدوري، تفوق الإسماعيلي بتحقيق 4 انتصارات منها ذهابا، وإيابا في أول مواسم بيراميدز في الدوري موسم 2014/2015، وتعادل وحيد في الدور الثاني 2017/2018، بهدف لكل فريق، ثم فاز بيراميدز في آخر المواجهات العام الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، كما فاز بيراميدز أيضاً فى مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بهدف دون رد سجله دودى الجباس بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد الدفاع الجوى فى 7 يناير 2020 .



سجل الدراويش 13 هدفا سجلها في كل المواجهات، مقابل 7 فقط لبيراميدز الذي غاب عن التهديف في مناسبتين.



الغاني إيمانويل بناهيني هو الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 3 أهداف سجلها في مباراة واحدة، يليه حسني عبدربه، والكولومبي ديجو كالديرون برصيد هدفين.

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بينما يأتي الإيفواري تيدي، والبيروفي كريستيان بنافيتي على قائمة هدافي بيراميدز.

*ريكاردو يبحث عن الفوز الأول وتشاتشيتش يسعى نحو الوصيف

طالب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بإنقاذ الدراويش من مغبة الهبوط الذى يحاصره بصورة رهيبة مشدداً على ضرورة الخروج بالنقاط الثلاث من مباراة الليلة في المقابل يتمسك الكرواتى انتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز بمواصلة الزحف نحو المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد.

*التشكيل المتوقع للإسماعيلى وبيراميدز

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام بيراميدز مكون من :"محمد فوزي - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم - محمود دونجا – عمر الوحش- همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى -محمد حمدى زكى".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاسماعيلى مكون من :"مهدي سليمان - علي جبر - محمد حمدي - عبد الله بكري - عمر جابر - نبيل عماد دونجا- محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد - جون أنتوي".