سموحة يطلب تأجيل مباراة الزمالك فى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب فرج عامر رئيس نادى سموحة ، بتأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك فى بطولة كأس مصر ، والمقرر أقامتها يوم 5 أكتوبر المقبل المقبل على استاد الإسماعيلية، وقال عامر علي صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، "سموحة يطلب تأجيل مباراة الزمالك في الكاس لتفادي الاجهاد ولاعطاء الزمالك فرصة للاستعداد لقبل نهائي افريقيا".
سموحه
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر ، ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الترسانة في دور الـ16، بينما سيلاقي الزمالك نظيره سموحة، ومن المُنتظر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي والترسانة لملاقاة أبو قير للأسمدة في دور الـ 8، في حين سيلعب الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة ضد نادي مصر.
وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر، الأهلي ضد الترسانة الساعة 8 مساءً يوم 30 من سبتمبر الجاري على استاد السلام، فيما جاءت مباراة
الزمالك ضد سموحة الساعة 8 مساءً يوم 5 من أكتوبر المقبل على استاد الإسماعيلية.
وتعادل وادى دجلة وسموحة سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم ، باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الغزلان إلى 29 نقطة ومازالوا فى المركز السادس عشر ، بينما ارتفع رصيد الموج الازرق إلى 40 نقطة ومازالوا أيضا فى المركز الخامس للمسابقة .
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