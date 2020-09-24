شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب تأجيل مباراة الزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب فرج عامر رئيس نادى سموحة ، بتأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك فى بطولة كأس مصر ، والمقرر أقامتها يوم 5 أكتوبر المقبل المقبل على استاد الإسماعيلية، وقال عامر علي صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، "سموحة يطلب تأجيل مباراة الزمالك في الكاس لتفادي الاجهاد ولاعطاء الزمالك فرصة للاستعداد لقبل نهائي افريقيا".



سموحه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر ، ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الترسانة في دور الـ16، بينما سيلاقي الزمالك نظيره سموحة، ومن المُنتظر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي والترسانة لملاقاة أبو قير للأسمدة في دور الـ 8، في حين سيلعب الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة ضد نادي مصر.

Advertisements وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر، الأهلي ضد الترسانة الساعة 8 مساءً يوم 30 من سبتمبر الجاري على استاد السلام، فيما جاءت مباراة الزمالك ضد سموحة الساعة 8 مساءً يوم 5 من أكتوبر المقبل على استاد الإسماعيلية.