تعادل مثير بين المصري والإنتاج.. والجونة ينتفض بالفوز على أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعادل الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2، فيما فاز الجونة على أسوان بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري we المصري.

واستمرت لعبة الكراسي الموسيقية في لعب دورها بمراكز الهبوط، والنصف الأسفل من جدول الترتيب.

الجونة وأسوان

فاز الجونة على أسوان بهدف نظيف المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ستاد الجونة (خالد بشارة).

ورفع الجونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب، وفي الجانب الأخر بقى أسوان بـ34 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم عمرو عبدالفتاح في الدقيقة 45+2 لصالح الجونة بعدما استغل خطأ من مسعد عوض الذي تصدى للكرة لكن ذهبت في اتجاه المنافس ليسكن الكرة في الشباك، واعترض لاعبو أسوان على الهدف بداعي وجود خطأ في بناء الهجمة، لكن الحكم أصر على احتساب الهدف.

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المصري والإنتاج الحربي

تعادل المصري مع الإنتاج الحربي بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

واستطاع المصري أن يرفع رصيده 30 نقطة في المركز الـ14 بالدوري، وفي المقابل أصبح رصيد الإنتاج الحربي 34 نقطة في المركز التاسع.

استطاع المصري أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق مفتاح طقطق، بعدما حصل على الكرة بالعرض وأسكنها في الشباك.

وتعادل الإنتاج الحربي بالدقيقة 38 عن طريق محمد بازوكا بعدما حصل على عرضية من الجانب الأيمن أسكنها في شباك المصري.

وأضاف حسن علي الهدف الثاني لصالح المصري، بالدقيقة 86 من ركلة جزاء رجع فيها الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، وتأكد من صحتها.